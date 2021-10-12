شاهد اهداف وملخص مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022..إحراج حتى الدقيقة الأخيرة!

شاهد اهداف مباراة السعودية والصين التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وانتهت بفوز الصقور الخضر بنتيجة 2/3 لينتزعوا صدارة المجموعة الثانية.

استقبل منتخب السعودية نظيره منتخب الصين على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة، بطموح انتزاع صدارة المجموعة الثانية، واستغلال سقوط أستراليا في أول خسارة أمام اليابان ظهر اليوم.

وافتتح منتخب السعودية أهداف المباراة في الدقيقة 15 بتصويبة قوية للاعب سامي النجعي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15.

وقبل نهاية الشوط الأول عزز سامي النجعي تقدم السعودية بالهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تلقيه تمريرة عرضية مذهلة من الظهير الأيمن سلطان الغنام، أودعها في المرمى بلمسة واحدة بعد هروبه من رقابة المدافع.

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لكن الدقيقة الأولى من الشوط الثاني حملت خبر غير سار للمدرب هيرفي رونار، عندما تمكن لو جوفو (ألويسيو دوس سانتوس) من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح الصين بمساعدة آلان.

واستمر الضغط النفسي على لاعبي منتخب السعودية خوفًا من تسجيل الصين لهدف التعديل في أي وقت، حتى جاءت الدقيقة 73 لتشهد تسجيل المهاجم البديل «فراس البريكان» للهدف الثالث بمساعدة من لاعب الوسط المتألق «محمد كنو».

واتضح للجميع مدى قيمة وأهمية الهدف الذي سجله فراس البريكان في الدقيقة 90، حين تمكن اللاعب «ووه تشي» من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الصيني بتصويبة صاروخية من 30 ياردة فشل حارس المرمى البديل فواز القرني في التصدي لها.

وأراد فواز القرني – الذي حل محل محمد العويس المصاب – الامساك بتصويبة ووه تشي الصعبة لتأخذ يديه وتعانق الزاوية اليسرى للمرمى، ليتسبب في تأزم وضع المباراة خلال الدقائق الـ 10 التي احتسبهم الحكم الأوزباكسي تانتاشيف كوقت بدل من ضائع.

وأهدر مهاجم اتحاد جدة «فهد المولد» إنفرادًا صريحًا بتسديدة سيئة في جسد حارس الصين في الدقيقة 95، ليهدر على بلاده فرصة قتل المباراة بشكل تام.

ونجح الصقور الخضر بإمتياز في أول 4 جولات، فقبل فوزهم على الصين اليوم، فازوا على فيتنام في ملعب مرسول بارك بنتيجة (3-1)، وتجاوزوا منتخب عمان في عقر داره بهدفٍ دون رد، وانتصروا على اليابان بنفس النتيجة في ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الماضية.

ورفع المنتخب السعودي رصيده لـ 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن أستراليا التي تراجعت للمركز الثاني لأول مرة منذ بداية التصفيات.

بينما تقدم منتخب عمان إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن اليابان الرابعة، لتصبح المنافسة شبه مفتوحة على المركز الثاني أمام ثلاث منتخبات في ظل التألق الكبير للسعودية المتصدرة.

ونقلت مباراة السعودية والصين في الجولة الرابعة من المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة شركة الرياضة السعودية 7 SSC بصوت المعلق الرياضي “عبدالله الحربي”.

شاهد اهداف وملخص مباراة السعودية والصين