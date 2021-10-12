تشكيلة المغرب الأساسية في مباراة اليوم امام غينيا في تصفيات كأس العالم 2022..وحيد بثلاثة في الخلف

تعرف على تشكيلة منتخب المغرب الأساسية في مباراة اليوم والمقرر إقامتها على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط برسم مؤجل الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 والتي تنطلق بداية من الساعة 19:00 جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل وحيد خاليلوزيتش مباراة اليوم بخطة 3 5 2، ويعتمد على المتألق ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي غانم سايس، نايف أكرد و سفيان شاكله في محور الخط الخلفي.

وفي وسط الميدان، يدخل مدرب اسود الاطلس مباراة اليوم امام غينيا بالخماسي سفيان أمرابط و أيمن برقوق في محور وسط الميدان، فيما يلعب أشرف حكيمي على اليمين و سفيان الكرواني على اليسار، وعمران لوزا كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، يعتمد المدير الفني البوسني في مباراة اليوم على الثنائي المتألق خلال فترة التوقف الدولي الحالية، أيوب الكعبي و ريان مايي في خط الهجوم.

تشكيلة منتخب المغرب في مباراة اليوم امام غينيا في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: غانم سايس، نايف أكرد، سفيان شاكله

خط الوسط: اشرف حكيمي، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، عمران لوزا، سفيان الكرواني

خط الهجوم: ريان مايي، أيوب الكعبي.