منتخب السنغال أول المتأهلين للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022

بات المنتخب السنغالي بقيادة نجم ليفربول ساديو ماني، أول المنتخبات الأفريقية المتأهلة للدور النهائي والحاسم في تصفيات كأس العالم 2022، بعد الفوز على نامبيا عشية اليوم 1/3.

وحقق أسود التيرانجا، فوزاً سهلًا على منتخب ناميبيا عصر اليوم الثلاثاء، ليرفعوا رصيدهم إلى 12 نقطة من أربع مباريات، بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه في المجموعة.

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 مباريات، يليه منتخب توجو بأربع نقاط، وناميبيا برصيد 4 نقاط، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين.

وسيواجه منتخب السنغال أحد المنتخبات التسعة، المتأهلة كمتصدرة للمجموعات 9 الأخرى في الدور الحاسم، في مواجهة ذهاباً وإياباً، لتحديد المتأهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.