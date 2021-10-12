نتيجة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022..محاربو الصحراء يستعيدون الصدارة

تعرف على نتيجة مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 في الجولة الرابعة في المجموعة الاولى.

أكتسح المنتخب الجزائري مضيفه النيجر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ملعب جينرال سيني كونتش في مدينة نيامي، ليستعيد محاربو الصحراء صدارة المجموعة من جديد.

بهذا الانتصار رفع منتخب الجزائر رصيده الى النقطة العاشرة في الصدارة متفوقاً بفارق الاهداف عن منتخب بوركينا فاسو، بينما تجمد رصيد النيجر عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتتذيل جيبوتي ترتيب المجموعة بدون نقاط.

تقدم المنتخب الجزائري في نتيجة المباراة عند الدقيقة 20 عن طريق لاعب مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” مستغلاً تمريرة رائعة من لاعب السد القطري “بغداد بونجاح”.

وفي الدقيقة 33 أضاف المحترف في صفوف ليون الفرنسي “اسلام سليمان” الهدف الثاني للجزائر لينتهي الشوط الاول بتقدم محاربو الصحراء بهدفين دون رد.

وخلال الشوط الثاني عزز المنتخب الجزائري تقدمه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48 عن طريق لاعب ميلان الايطالي “اسماعيل بن ناصر”، قبل أن يسجل بغداد بونجاح الهدف الرابع في الدقيقة 54 من صناعة رياض محرز.

اضغط هنا.. لمشاهدة فيديو اهداف مباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء

ونقل بث مباشر مباراة منتخب الجزائر ضد النيجر على القناة الجزائرية الأولى، وقناة شركة الرياضية السعودية SSC الثالثة بصوت المعلق الرياضي السعودي «عيسى الحربين»، كما تنقل على قنوات سبورت كلوب 1 الصربية، وقناة سبورت كلوب 1 السلوفينية، وسبورت كلوب 1 الكرواتية، وقناة سبورت كلوب 1 المونتنيجرية، وقناة سبورت ديجيتال الألمانية، بالاضافة إلى قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على يوتيوب.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى بجانب بوركينا فاسو وجيبوتي بالإضافة إلى النيجر، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

بدأ محاربو الصحراء تصفيات كأس العالم 2022 بمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة يوم 2 سبتمبر 2021، وتمكنوا من تحقيق الفوز بنتيجة عريضة (8-0).

ووقع فريق المدرب جمال بلماضي في فخ التعادل الإيجابي بالجولة الثانية أمام مستضيفه بوركينا فاسو بهدفٍ لمثله يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2021، في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وفي مباراة الجولة الثالثة أمام النيجر، انتصرت الجزائر بنتيجة 1/6 على ملعب مصطفى تشاكر، لتواصل تصدره المجموعة الأولى بأكبر قدر ممكن من الأهداف في التصفيات الأفريقية.