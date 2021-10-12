كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بحضور جماهيري كامل

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مراسل قنواتنا اليوم الثلاثاء أن قمّة كلاسيكو الكرة الإسبانية التي ستجمع برشلونة بريال مدريد على ملعب "كامب نو" ستشهد عودة الجماهير بنسبة 100%.

وتقرّر أن تدور القمّة الكلاسيكية بين عملاقي الكرة الإسبانية، والتي تأتي في إطار المرحلة العاشرة ذهاباً من مباريات الليغا، يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل على الساعة 16:15 بتوقيت إسبانيا على ملعب "كامب نو".



وتلوح المواجهة المرتقبة واعدة بالحماس والتشويق خصوصاً في ظل عودة الجماهير بشكل كامل وحاجة الفريقين للنقاط ضمن سعيهم للتتويج بلقب الليغا.

المصدر: بي إن سبورت