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كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بحضور جماهيري كامل

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المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مراسل قنواتنا اليوم الثلاثاء أن قمّة كلاسيكو الكرة الإسبانية التي ستجمع بريال مدريد على ملعب "كامب نو" ستشهد عودة الجماهير بنسبة 100%.

وتقرّر أن تدور القمّة الكلاسيكية بين عملاقي الكرة الإسبانية، والتي تأتي في إطار المرحلة العاشرة ذهاباً من مباريات الليغا، يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل على الساعة 16:15 بتوقيت إسبانيا على ملعب "كامب نو".
 
وتلوح المواجهة المرتقبة واعدة بالحماس والتشويق خصوصاً في ظل عودة الجماهير بشكل كامل وحاجة الفريقين للنقاط ضمن سعيهم للتتويج بلقب الليغا.

المصدر: بي إن سبورت

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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