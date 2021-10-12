الامارات | لبنان يقتنص فوزا ثمينا من سورية.. وينعش آماله بالتأهل المونديالي

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يقتنص فوزا ثمينا من سورية.. وينعش آماله بالتأهل المونديالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب لبنان على نظيره السوري 3 /2 في العاصمة الأردنية عمان اليوم، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، عن المجموعة الأولى.

وعلى استاد الملك عبدالله الثاني تقدم عمر خربين بهدف لسورية في الدقيقة 20 لكن محمد جلال قدوح رد بهدفين للبنان في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز سوني سعد الهدف الثالث للبنان في الدقيقة 53 ثم سجل عمر السومة الهدف الثاني لسورية في الدقيقة 65 . الفوز رفع رصيد لبنان إلى خمس نقاط في المركز الثالث وظلت سورية في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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