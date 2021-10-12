الامارات | حضور مميز لجمهور الإمارات والعراق في مباراة الجولة الرابعة بتصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مميز لجمهور الإمارات والعراق في مباراة الجولة الرابعة بتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي المنتخب الإماراتي لكرة القدم اليوم خلال مباراة العراق ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت على استاد الوصل في زعبيل بدبي، بمساندة جماهيرية مقدرة، إذ مثلت الفئات من عمر 12 إلى 16 الشريحة الأكبر من الجمهور، وذلك بعد القرار الأخير لاتحاد الكرة بالسماح لفئة فوق 12 سنة، بحضور المباريات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة.

وتوافد الجمهور إلى ملعب المباراة منذ وقت مبكر لأخذ مكانه، خاصة مع استشعاره لقيمة وأهمية المباراة بالنسبة لـ"الأبيض"، وتنوعت التشجيع بالهتاف أو الإعلام والاهازيج الحماسية. ولم تغب كذلك الهتافات الحماسية من جماهير العراق التي حضرت بقوة أيضا، ومن مختلف الفئات العمرية.

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