شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان تنتفض وتُسقط سوريا بثلاثية في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

سقط منتخب سوريا، أمام منتخب لبنان وخسر بنتيجة 3/2، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الـ4 من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.



تمكن المنتخب السوري من افتتاح التسجيل عن طريق النجم عمر خريبين، الذي أحرز الهدف الأول لسوريا في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.

وفي نهاية الشوط الأول، نجح المنتخب اللبناني بإدراك التعادل ثم التقدم وإحراز الهدف الثاني خلال دقيقة واحدة، عن طريق محمد قدوح.