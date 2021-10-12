الهلال الوحيد بقائمة أفضل 100 ناد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض الهلال نفسه النادي السعودي الوحيد ضمن قائمة أفضل 100 ناد على مستوى العالم بعد أن احتل المركز الـ81 عالميا برصيد1641 نقطة، وذلك بحسب موقع footballdatabase بعد تحديث المباريات ومتابعتها منذ موسم 2010 وحتى 10 أكتوبر الحالي.

وابتعدت الفرق السعودية الكبيرة كثيرا عن دخول قائمة الـ100 وبفارق كبير عن الهلال من حيث المراكز والنقاط، فالغريم التقليدي النصر جاء في المركز 217 عالميا برصيد 1535 نقطة، وحل الاتحاد في المركز الـ369 برصيد 1467 نقطة، فيما احتل الشباب المركز الـ432 برصيد 1452 نقطة، أما الأهل فقد جاء في المرتبة الـ589 عالميا برصيد 1414 نقطة.

وتصدر فريق كاواساكي فرونتال الياباني الفرق الآسيوية بعد أن حصل على 1701 نقطة، تلاه الهلال، فيما حل فريق برسيبوليس الإيراني الذي سيواجه الهلال السبت المقبل في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، ثالثا برصيد 1624 نقطة.

ورغم تراجع نتائج فريق التعاون هذا الموسم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلا أنه احتل المركز السادس بين الأندية السعودية بعد أن حصل على 1389 نقطة، حيث شفعت له نتائجه في الموسمين الماضيين بالبقاء في هذا المركز، فيما بقي غريمة الرائد في المركز الثامن خلف الاتفاق برصيد 1338 نقطة، وشهد مؤشره تصاعدا في الأرقام في الموسمين الماضيين.

وعلى الصعيد العالمي تصدر فريق بايرن ميونخ الألماني القائمة برصيد 2058 نقطة، تلاه مانشستريونايتد الإنجليزي (1973 نقطة) وليفربول الإنجليزي ثالثا (1951نقطة) وتشيلسي الإنجليزي رابعا برصيد 1938 نقطة.

أما فريق نيوكاسل الإنجليزي الذي حاز الصندوق السعودي للاستثمارات العامة على ملكيته مؤخرا، فقد حل في المرتبة الـ16 بين الأندية الانجليزية برصيد 1572 نقطة، حيث نال بنقاطه المرتبة الـ111 على مستوى التصنيف القاري، و150 على مستوى التصنيف العالمي.

الثلاثة الأوائل

عالميا







بايرن ميونخ الألماني (2058 نقطة)



مانشستريونايتد الإنجليزي (1973نقطة)



ليفربول الإنجليزي (1951نقطة)



آسيويا





كاواساكي الياباني (1701نقطة)



الهلال السعودي (1641 نقطة)



برسيبوليس الإيرا ني(1624 نقطة)



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