التراخي يحرم أولمبي الأخضر من لقب غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يشفع التقدم بهدف للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما في تسيير المباراة التي جمعته أمس أمام نظيره الأردني على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام كما يريد، بعد أن سمح للأردني بقلب النتيجة وحسمها بالفوز 3/ 1، والتتويج بلقب النسخة الثانية من البطولة التي جرت في الدمام والخبر بمشاركة 11 منتخبا بدءا من الرابع من أكتوبر الحالي.

وبادر المنتخب السعودي بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعب خطه وسطه خالد الغنام في الدقيقة 20، إلا أنه لم يحافظ على هذا التقدم في ظل السيل الجارف من الهجمات المتتالية للمنتخب الأردني على مرمى العقيدي.

وبعد مرور 9 دقائق فقط على هدف الغنام، أعاد يزن النعميات، المنتخب الأردني للمباراة من خلال تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 29.

وسعي كل من الفريقين لزيارة مرمى الأخر قبل نهاية الشوط الأول إلا أن ذلك لم يتم.

وفي الشوط الثاني، بدا المنتخب الأردني أكثر استحواذا وتنويعا للعب وتهديدا للمرمى السعودي، مما أجبره على ارتكاب العديد من الأخطاء في منطقته، خاصة خطأ خليفة الدوسري الذي حاول تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنه لم يفلح في ذلك ليحدث دربكة انتهت باستلام الجزر الكرة وتسديده بقوة في الزاوية معلنا تقدم المنتخب الأردني في الدقيقة الـ76.

وعلى الرغم من تفوق المنتخب الأردني بالنتيجة إلا أنه لم يركن للدفاع ومارس ضغطه على المنتخب السعودي في منطقته مانعا لاعبيه من التقدم نحو مرماه بحثا عن التعادل، مستغلا تراخي بعض عناصر الأخضر.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف المنتخب الأردني هدفا ثالثا عن طريق اللاعب المتألق محمد أبو رزق (6+90).