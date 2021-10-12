محافظ الأحساء يستقبل النجوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بمكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم منصور السهلي وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تحقيق النادي لعدد من الميداليات. وحقق لاعبا النادي في السباحة غانم الصلحي وأسامة العيسى للفئة العمرية 11-12 عاما الميدالية الذهبية في سباق التتابع 100_4 م مع المنتخب السعودي للسباحة ضمن البطولة الـ28 للألعاب المائية بدول مجلس التعاون الخليجي. كما حقق غانم الصلحي الميدالية الذهبية في سباق 200م، بجانب تحقيق أسامة العيسى الميدالية البرونزية في سباق 100 م ظهر.



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