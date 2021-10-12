تشيلسي يستعيد كانتي وجيمس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد الثنائي نجولو كانتي ورييس جيمس جاهزيتهما البدنية وأصبحا على استعداد للمشاركة مع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في مباراته المقبلة أمام برينتفورد المقررة يوم السبت المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أن الفرنسي كانتي بدأ تدريبات خفيفة الأسبوع الماضي بعدما عزل نفسه عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ولكن كانتي (30 عاما) عاد للتدريبات الجماعية أمس، ليعطي دفعة معنوية للفريق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب جيمس عن مباريات المنتخب الإنجليزي في فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب مشكلة في الكاحل، ولكنه شفي من الإصابة وعاد لتدريبات الفريق.

وذكر تشيلسي في بيان «عاد لاعبان رئيسيان لتدريبات تشيلسي ليمنحا توماس توخيل (مدرب الفريق) دعما قبل مواجهة برينتفورد يوم السبت».

وأضاف البيان «عاد نجولو كانتي للتدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة عزله، بينما انضم جيمس للتدريبات بعد استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل في المباراة أمام مانشستر سيتي».

ومازال كريستيان بوليسيتش يعاني من مشكلة في الكاحل، بينما تعرض روميلو لوكاكو لمشكلة عضلية أثناء مشاركته مع المنتخب البلجيكي.