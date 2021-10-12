شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكتسح جزيرة مطروح بسباعية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة على نظيره فريق جزيرة مطروح بسباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب النادى فى إطار استعدادات الموج الازرق للموسم الجديد.

سجل سباعية سموحة: اليو سيلا 3 أهداف، وإسماعيل أشرف 3 أهداف، وخالد عبد الفتاح هدف.

فى ذات الوقت اسفرت قرعة الدورى التى اجريت اليوم عن مواجهة سموحة مع الاتحاد السكندرى فى الاسبوع الأول .

جاءت مباريات سموحة كالتالي:

الجولة الأولي : الاتحاد السكندرى

الجولة الثانية: المصرى

الجولة الثالثة: الشرقية للدخان

الجولة الرابعة: إنبي

الجولة الخامسة: طلائع الجيش

الجولة السادسة: الأهلي

الجولة السابعة: الإسماعيلى

الجولة الثامنة:البنك الاهلي

الجولة التاسعة: الزمالك

الجولة العاشرة: المقاولون العرب

الجولة الحادية عشر: غزل المحلة

الجولة الثانية عشر: سيراميكا

الجولة الثالثة عشر: فيوتشر

الجولة الرابعة عشر: بيراميدز

الجولة الخامسة عشر: الجونة

الجولة السادسة عشر: مصر المقاصة

الجولة السابعة عشر: فاركو