شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يعود للمشاركة في تدريبات البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاراك أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية استعدادا للتواجد في مباريات الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل، والمقرر انطلاقه في الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

واستقر خالد جلال المدير الفني على منح اللاعب أحمد ياسر المشاركة فى بعض المباريات الودية لاستعادة اللاعب اللياقة البدنية والفنية للدفع به فى تشكيل الفريق الأساسى الفترة المقبلة.

ومن جانب آخر أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 عن مواجهة البنك الأهلي فريق طلائع الجيش في افتتاح مباريات فريق نادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد .

وجاء ترتيب مباريات فريق البنك الأهلي علي النحو التالي..

البنك الاهلي x طلائع الجيش

الأهليx البنك الأهلي

البنك الاهليx الإسماعيلي

سيراميكا x البنك الأهلي

الزمالكx البنك الأهلي

البنك الاهليx المقاولون

غزل المحلةx البنك الأهلي

البنك الاهليx سموحه

فيوتشر x البنك الأهلي

البنك الاهليx بيراميدز

الجونةx البنك الأهلي

البنك الاهليx المقاصه

فاركو x البنك الأهلي

البنك الاهليx الإتحاد السكندري

المصريx البنك الأهلي

البنك الاهليx الدخان

انبيx البنك الأهلي