شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لاعبى المصرى بمطار القاهرة استعدادا للسفر لأوغندا لمواجهة "سلطات الموارد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة نادى المصرى البورسعيدى لمطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا للسفر إلى أوغندا لملاقاة فريق سلطات الموارد الأوغندى ببطولة الكونفدرالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادى المصرى على موقع "تويتر"، صورا لبعثة النادى في مطار القاهرة، معلقا عليها: " لقطات لوصول بعثة المصري إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى أوغندا لملاقاة فريق سلطات الموارد الأوغندى بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية".

وتغادر بعثة المصرى اليوم، متوجهة لأوغندا لملاقاة سلطات الموارد الأوغندى بالكونفدرالية، حيث ستستقل البعثة طائرة الخطوط الجوية القطرية فى طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت، قبل التوجه إلى مطار عنتيبي بأوغندا.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، تكليف محمد الخولى نائب رئيس المجلس، برئاسة بعثة النادى إلى أوغندا، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بذهاب الدور التمهيدي الثانى من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بمضيفه فريق سلطات الموارد الأوغنديى، وهى المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ماري بالعاصمة الأوغندية كمبالا.