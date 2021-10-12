شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات ساخنة تنتظر زعيم الفلاحين.. تعرف على جدول مباريات غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت القرعة عن ترتيب مواجهات مثير لفريق غزل المحلة في الدوري العام 2021/2022، بعدما ضرب الفريق موعدا مع المصري البورسعيدي في الجولة الأولى ثم مواجهة مرتقبة مع الشرقية للدخان الصاعد حديثا للدورى.

غزل المحلة يواجه الأهلى في الأسبوع الخامس من الدوري وبعده مباشرة يلتقى الإسماعيلي في الجولة السادسة، بينما يكون اللقاء مع بطل الدورى النادي الزمالك في الجولة الثامنة، ويختتم الفريق مبارياته بلقاء الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة.

منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد ستشهد منافسة شرسة ، حيث سيلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، والمقاصة مع بيراميدز و فيوتشر مع فاركو وسموحة مع الاتحاد والزمالك مع إنبي والجونة مع سيراميكا وغزل المحلة مع المصري و البنك الأهلى مع طلائع الجيش والمقاولون العرب مع الشرقية للدخان.

ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلي والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.





وجاءت مباريات المحلة في الدورى كالتالي:

الأسبوع الأول: غزل المحلة × المصري

الأسبوع الثاني: الشرقية للدخان × غزل المحلة

الأسبوع الثالث: غزل المحلة × إنبي

الأسبوع الرابع: طلائع الجيش × غزل المحلة

الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي

الأسبوع السادس: الإسماعيلي × غزل المحلة

الأسبوع السابع: غزل المحلة × البنك الأهلي

الأسبوع الثامن: الزمالك × غزل المحلة

الأسبوع التاسع: غزل المحلة × المقاولون العرب

الأسبوع العاشر: سيراميكا × غزل المحلة

الأسبوع الحادي عشر: سموحة × غزل المحلة

الأسبوع الثاني عشر: غزل المحلة × فيوتشر

الأسبوع الثالث عشر: بيراميدز × غزل المحلة

الأسبوع الرابع عشر: غزل المحلة × الجونة

الأسبوع الخامس عشر: المقاصة × غزل المحلة

الأسبوع السادس عشر: غزل المحلة × فاركو

الأشبوع السابع عشر: الاتحاد × غزل المحلة