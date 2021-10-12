شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح باب الترشح لاستضافة بطولة يورو 2028 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الثلاثاء، باب الترشيحات لاستضافة نهائيات كأس أوروبا 2028، على أن يتخذ الاتحاد القاري للعبة القرار النهائي بشأن تحديد هوية الدولة أو الدول المضيفة في سبتمبر 2023.



وأفاد ”يويفا“ في بيان، أن الاتحادات الراغبة بالاستضافة لديها فرصة حتى مارس 2022 للإعلان عن اهتمامها، في حين مُنحت ألمانيا شرف تنظيم نهائيات كأس أوروبا 2024.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة القارية التي فاز بها المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على حساب نظيره الإنجليزي على ملعبه ويمبلي الشهير في لندن، توزعت على 11 مدينة في 11 دولة في القارة العجوز.