يويفا يكشف خطة استضافة يورو 2028

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وذكر يويفا أمس أن البطولة التي تقام بعد 7 أعوام كان من المقرر أن تشهد مشاركة 24 منتخبا مثلما حدث في آخر نسختين، لكن عدد المنتخبات المشاركة قد يرتفع إلى 32، حيث لم يتم الانتهاء حتى الآن من إصلاح لوائح البطولة.
ويرحب يويفا بملفات الاستضافة المنفردة أو المشتركة، لكن سيتم منح منتخبين كحد أقصى بطاقة التأهل التلقائية للمشاركة في البطولة.
وحال اختيار أكثر من دولتين لاستضافة البطولة لن يتم تأهل منتخبات هذه الدول تلقائيا للبطولة القارية، وسيكون الأمر خاضعا لقرار سيتم اتخاذه جنبا إلى جنب مع تصفيات البطولة.
وتنص شروط الاستضافة على ضرورة توافر عشرة ملاعب، مع وجود ملعب واحد على الأقل يتسع لـ60 ألف مشجع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وهناك مهلة أمام الاتحادات الراغبة في الاستضافة حتى 23 مارس 2022 للتقدم بطلب الاستضافة على أن يعلن يويفا عن الدول المرشحة لتنظيم البطولة القارية بحلول الخامس من أبريل من العام المقبل.
ويعلن يويفا عن الملف الفائز بحق استضافة البطولة القارية في سبتمبر 2023.
يشار إلى أن ألمانيا ستستضيف النسخة المقبلة من كأس الأمم الأوروبية عام 2024.
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