شكرا لقرائتكم خبر تغيير ملاعب 3 مواجهات بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقررت اللجنة نقل مواجهات الأهلي والاتفاق، والاتحاد والشباب، والنصر والاتفاق.
التعديلات الجديدة
الأهلي والاتفاق
(السبت 16 أكتوبر بالجولة الثامنة):
نقلت من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل
الاتحاد والشباب
(الجمعة 22 أكتوبر بالجولة التاسعة):
نقلت من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل
النصر والاتفاق
(الأحد 24 أكتوبر بالجولة التاسعة):
نقلت من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب مرسول بارك
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