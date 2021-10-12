تغيير ملاعب 3 مواجهات بالدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة المسابقات أمس نقل 3 مواجهات من الجولتين المقبلتين (الثامنة والتاسعة) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملاعبها المقررة سابقة إلى ملاعب أخرى، خاصة بعد أن تم افتتاح ملعب الأمير عبدالله الفيصل أخيرا بديربي جدة بين الأهلي والاتحاد (حسمه الاتحاد 2/ 0)، وأصبح في جاهزية تامة لاستقبال المباريات. وقررت اللجنة نقل مواجهات الأهلي والاتفاق، والاتحاد والشباب، والنصر والاتفاق. التعديلات الجديدة الأهلي والاتفاق (السبت 16 أكتوبر بالجولة الثامنة): نقلت من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل الاتحاد والشباب (الجمعة 22 أكتوبر بالجولة التاسعة): نقلت من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل النصر والاتفاق (الأحد 24 أكتوبر بالجولة التاسعة): نقلت من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب مرسول بارك

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