«أنس» تواصل انطلاقتها بإنديان ويلز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت النجمة التونسية أنس جابر انطلاقتها لبطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة وتأهلت إلى الدور الرابع (دور الـ16) بعدما تغلبت على الأمريكية دانييلا كولينز 6 / 1 و6 / 3 صباح أمس بالدور الثالث. ورفعت أنس المصنفة الـ14 على العالم والـ12 للبطولة، عدد انتصاراتها هذا الموسم إلى 46. واحتاجت أنس إلى ساعة و13 دقيقة لحسم المباراة. كما ثأرت لهزيمتها في المباراة السابقة الوحيدة التي جمعتها مع كولينز، وذلك في دور الـ16 من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) العام الماضي. وتلتقي أنس جابر في دور الـ16، الروسية أنا كالينسكايا.

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