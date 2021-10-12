3 مدن تترشح لاستضافة الدوري الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رابطة كرة القدم الأمريكية أمس أن 3 مدن ألمانية ستدخل «مرحلة الترشح» لاستضافة مباريات الموسم العادي لدوري كرة القدم الأمريكية. وستشارك مدن دوسلدورف وفرانكفورت وميونخ في مناقشات مفصلة بصورة أكبر مع الرابطة بعد أن أبدت عدة مدن اهتمامها. وتقام مباريات الموسم العادي لدوري كرة القدم الأمريكية في لندن منذ 2007، والأحد المقبل سيلعب فريق جاكسونفيل جاجوارز مع ميامي دولفينز المباراة رقم 30.

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