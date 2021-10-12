موسيالا ثاني أصغر هداف للمانشافت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعب بايرن ميونخ، جمال موسيالا سعادة بالغة بعدما أصبح ثاني أصغر هداف في تاريخ المنتخب الألماني (المانشافت)، وذلك بعد أن سجل في شباك منتخب مقدونيا الشمالية.

وأحرز موسيالا الهدف الرابع في المباراة التي انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية 4 / 0 أمس الأول، وهو الانتصار الذي حسم تأهل المنتخب الألماني لنهائيات كأس العالم.

وأصبح موسيالا (18 عاما و227 يوما)، ثاني أصغر هداف للمنتخب الألماني في تاريخه وأصغر هداف خلال أكثر من قرن.

ولا يزال ماريوس هيلر، الذي سجل للمنتخب وعمره 17 عاما و241 يوما في عام 1910، أصغر هداف في تاريخه.