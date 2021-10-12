موسيالا ثاني أصغر هداف للمانشافت

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وأحرز موسيالا الهدف الرابع في المباراة التي انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية 4 / 0 أمس الأول، وهو الانتصار الذي حسم تأهل المنتخب الألماني لنهائيات كأس العالم.
وأصبح موسيالا (18 عاما و227 يوما)، ثاني أصغر هداف للمنتخب الألماني في تاريخه وأصغر هداف خلال أكثر من قرن.
ولا يزال ماريوس هيلر، الذي سجل للمنتخب وعمره 17 عاما و241 يوما في عام 1910، أصغر هداف في تاريخه.
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