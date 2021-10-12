شعار كأس آسيا للسيدات «هدفنا للجميع»

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ويسلط الشعار الضوء على التزام وتصميم الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة المحلية، في ظل جائحة كوفيد 19، لعرض أفضل ما في كرة القدم الآسيوية للسيدات في الهند، حيث سيتنافس أفضل 12 منتخبا في القارة على اللقب خلال الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير 2022، في نافي مومباي ومومباي وبيوني.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان آل خليفة» ستكون البطولة المقررة في الهند احتفالا رائعا آخر للعبة على مستوى السيدات في جميع أنحاء القارة. نحن على ثقة من أن النسخة القادمة ستظهر تصميم أسرة كرة القدم الآسيوية على تنظيم بطولة لا تنسى حقا».
وأضاف» شعار البطولة يوضح الوحدة والجهود الجماعية لأسرة كرة القدم الآسيوية لصنع مستقبل أكثر إشراقا لكرة القدم للسيدات من خلال تنظيم مشهد عالمي سيترك إرثا في اللعبة على مستوى السيدات لسنوات عديدة مقبلة».
في المقابل قال رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم ورئيس اللجنة المحلية المنظمة برافول باتيل» نحن متحمسون للغاية من أجل الوصول إلى علامة فارقة أخرى على طريق استضافة بطولة كأس آسيا للسيدات، وشعار «هدفنا للجميع» هو تمثيل مناسب لقيم البطولة».
كيفية التأهل
- يشارك بالبطولة 12 منتخبا
- تأهلت منتخبات اليابان حاملة اللقب، وأستراليا وصيفة عام 2018، والصين الثالثة والهند المضيفة مباشرة
- تأهلت من التصفيات منتخبات إندونيسيا وإيران وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلاند وفيتنام، وسيلحق بهم منتخبان آخران
- المنتخبات من الأول وحتى الخامس ستتأهل لكأس العالم 2023 بأستراليا ونيوزيلندا
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