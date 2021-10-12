اليابان تنتعش بإلحاق الهزيمة الأولى بأستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنعش المنتخب الياباني آماله في المنافسة بعدما تغلب على أستراليا 2 / 1 أمس، على استاد «سايتاما 2002»، ضمن الجولة الرابعة (المجموعة الثانية)، في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وسجل أو تاناكا (8) والأسترالي عزيز بيهيتش (86 بالخطأ في مرمى فريقه) هدفي اليابان، في حين أحرز ايديم هرويتيتش (69) هدف أستراليا.

نجح المنتخب الياباني بافتتاح التسجيل حينما تسلم أو أوتاناكا كرة داخل منطقة الجزاء وسددها زاحفة استقرت في الشباك (8).

وفي الشوط الثاني أثمر الضغط الأسترالي عن تسجيل هدف التعادل حينما انبرى ايدين هروستيتش لركلة حرة مباشرة سددها بقوة ملأت الشباك في الدقيقة 69.

ونجح منتخب اليابان بتسجيل الهدف الثاني عندما سدد تاكوما اسانو محاولة من الجهة اليسرى، حاول الحارس رايان إبعادها لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى، ثم حاول عزيز بيهيتش إبعاد الخطر عن مرماه لكنه حول الكرة في الشباك (86).

وبعد أن ضمن منتخب قطر التأهل بصفته يمثل الدولة المضيفة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى النهائيات، في حين يتقابل الفريقان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

الجولة المقبلة (الخامسة)

