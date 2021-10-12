بعد الفوز على ليبيا.. موعد مباراة مصر أمام أنجولا.. وأنباء سيئة بشأن إصابة الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب المصري، مضيفه الأنجولي، في لقاء قوي يجمع الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي ستقام على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا الأنجولية.

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات المونديال أمام أنجولا، يوم 11 نوفمبر المقبل، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وتصدرت مصر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بعد الفوز على منتخب ليبيا الذي أصبح وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما جاء المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط يليه المنتخب الأنجولي برصيد 3 نقاط.

من ناحية أخرى، تأكد غياب محمد الشناوي قائد الأهلي ولاعب منتخب مصر عن معسكر منتخب الفراعنة القادم خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر لخوض مباراتي أنجولا والجابون في ختام المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الحارس محمد ‏الشناوي، كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت أمس في بنغازي، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، ضمن تصفيات الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.‏

وبحسب بيان رسمي للنادي، فإنه عقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوصات طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي التي كشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏