قرعة الدوري.. بداية نارية للأهلي والزمالك.. وتحديد موعد مباراتي القمة.. وننشر جدول مباريات القطبين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت رابطة الأندية، رسميا انطلاق الدورى المصرى الممتاز الجديد يوم 25 أكتوبر الجاري.

وأجرت رابطة الأندية، قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز 2021-2022، وأسفرت عن مواجهة الأهلى نظيره الأسماعيلي، في الأسبوع الأول، بينما يلاقى الزمالك، إنبى في ضربة البداية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة.

وفيما يلي مباريات الزمالك في الدورى على الترتيب التالى:

ـ الأسبوع الأول: الزمالك وإنبى

ـ الأسبوع الثانى: الزمالك وطلائع الجيش

ـ الأسبوع الثالث: الزمالك والأهلى

ـ الأسبوع الرابع: الزمالك والاسماعيلى

ـ الأسبوع الخامس: الزمالك والبنك الأهلى

ـ الأسبوع السادس: الزمالك وسيراميكا

ـ الأسبوع السابع: الزمالك والمقاولون

ـ الأسبوع الثامن: الزمالك وغزل المحلة

ـ الأسبوع التاسع: الزمالك وسموحة

ـ الأسبوع العاشر: الزمالك وفيوتشر

ـ الأسبوع الحادى عشر: الزمالك وبيراميدز

ـ الأسبوع الثانى عشر: الزمالك والجونة

ـ الأسبوع الثالث عشر: الزمالك والمقاصة

ـ الأسبوع الرابع عشر: الزمالك وفاركو

ـ الأسبوع الخامس عشر: الزمالك والاتحاد السكندرى

ـ الأسبوع السادس عشر: الزمالك والمصرى

ـ الأسبوع السابع عشر: الزمالك والشرقية للدخان

مباريات الأهلي

وفيما يلي مباريات الأهلي في الدورى على الترتيب التالى:

الجولة الأولى : الإسماعيلي × الأهلي

الجولة الثانية : الأهلي × البنك الأهلي

الجولة الثالثة : الزمالك × الأهلي

الجولة الرابعة : الأهلي × المقاولون العرب

الجولة الخامسة : غزل المحلة × الأهلي

الجولة السادسة : الأهلي × سموحة

الجولة السابعة : فيوتشر إف سي × الأهلي

الجولة الثامنة : الأهلي × بيراميدز

الجولة التاسعة : الجونة × الأهلي

الجولة العاشرة : الأهلي × مصر المقاصة

الجولة الحادية عشر : فاركو × الأهلي

الجولة الثانية عشر : الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الثالثة عشر : المصري × الأهلي

الجولة الرابعة عشر : الأهلي × الشرقية للدخان إيسترن كومباني

الجولة الخامسة عشر : إنبي × الأهلي

الجولة السادسة عشر : الأهلي × طلائع الجيش

الجولة السابعة عشر : سيراميكا × الأهلي