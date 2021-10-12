الامارات | إيران تتعادل مع كوريا الجنوبية.. وتحافظ على صدارة تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتعادل مع كوريا الجنوبية.. وتحافظ على صدارة تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ منتخب إيران على صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بعدما فرض التعادل 1 /1 على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية اليوم في الجولة الرابعة من التصفيات.

وتقدم هيونج مين سون بهدف لكوريا الجنوبية في الدقيقة 49 لكن علي رضا جهانبخش أدرك التعادل لإيران قبل 14 دقيقة من النهاية. الفوز رفع رصيد إيران في الصدارة إلى عشر نقاط مقابل ثمان نقاط لكوريا الجنوبية في المركز الثاني.

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