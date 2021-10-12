الامارات | خبر سار للجماهير في الموسم الجديد للدوري المصري.. وتحديد أول قمة بين الأهلي والزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار للجماهير في الموسم الجديد للدوري المصري.. وتحديد أول قمة بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتمكن نحو ألفي متفرج من حضور مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري لكرة القدم، بعدما كانت تقام خلف أبواب مغلقة جراء جائحة كورونا، بحسب ما أعلنت رابطة الأندية المحترفة اليوم. وقال رئيس الرابطة أحمد دياب في كلمة خلال فعاليات قرعة موسم 2021-2022 إن "لا كرة قدم من دون جمهور ونحن نحلم بعودته، بعدما توصلنا لاتفاق مع وزارة الداخلية لتجربة عودة المشجعين في أول مباراة من الموسم الجديد، وسيكون العدد ألفي مشجع، بواقع ألف لكل ناد".

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في افتتاح الموسم، فيما يلتقي الزمالك مع إنبي في المرحلة الأولى من الدوري التي تنطلق في 25 أكتوبر الحالي.

وأسفرت القرعة اليوم أيضاً عن قمة مبكرة بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك في المرحلة الثالثة. ويشارك 18 نادياً في الدوري هذا الموسم، بينهم الثلاثي الصاعد حديثاً للمنافسة: فاركو، الشرقية للدخان، وفيوتشر أف سي (كوكاكولا سابقاً). وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري في نسخته الأخيرة متفوقاً على الأهلي بفارق 4 نقاط.

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