السنغال بات أول المتأهلين للمرحلة الفاصلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بات منتخب السنغال أول المتأهلين إلى المرحلة الفاصلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



ونجح منتخب السنغال في الفوز على مضيفه ناميبيا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أورلاندو في جنوب أفريقيا، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل فامارا دييدهيو أهداف منتخب السنغال الـ3 في الدقائق 22 و51 و84 من عمر المباراة، فيما سجل بيتر شالوليلي هدف ناميبيا الوحيد في الدقيقة 27.

وبذلك ضمن منتخب السنغال التأهل بشكل رسمي إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، وذلك بعدما ضمن الحصول على المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

ويتفوق منتخب السنغال بفارق 8 نقاط كاملة عن منتخب ناميبيا، صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط، فيما يحتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد نقطتين، ومنتخب توجو المركز الرابع بنقطة، قبل مباراتهما مساء الثلاثاء.

يُذكر أن أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ10 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم يتأهلون إلى المرحلة الفاصلة، والتي يخوضون فيها 5 مواجهات لتحديد المتأهلين للمونديال.