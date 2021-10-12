انفعال الشناوي على الحضري يثير الجدل.. أول رد فعل من مدرب الحراس.. والمنتخب يكشف كواليس الواقعة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهدت أحداث مباراة مصر وليبيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني للإصابة دون تدخل أي لاعب معه.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب إشراك الحارس محمد أبو جبل بديلاً للشناوي في الدقيقة 24 من زمن المباراة.

والتقطت عدسة الكاميرا لحظة خروج الشناوي من ملعب المباراة، وتوجيهه رسالة إلى عصام الحضرى، مدرب حراس المنتخب.

وبدا على الشناوي علامات الغضب، حيث يبدو أنه عاتب الحضري على مشاركته في المباراة.

وعلق معلق المباراة على اللقطة: قائلاً: "الشناوي يبدو أنه يشير بأنني لم أكن جاهزا فلماذا المجاذفة؟".

أول رد من الحضري على واقعته مع الشناوي

من جانبه، وجه مدرب حراس مرمى منتخب مصر عصام الحضري، رسالة لحارس "الفراعنة"، محمد الشناوي عقب مباراة ليبيا.

ولنفي وجود أي خلاف بينه وبين الشناوي، نشر الحضري عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، صورة له مع حراس المنتخب المصري بينهم الشناوي، وعلق قائلا: "ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و3 نقاط مهمة في مشوار التصفيات".

وتابع: "ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا جبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام، وجودكم واستعدادكم في أي وقت وإن شاء الله موفقين دائما يا رجالة".

المنتخب يكشف كواليس انفعال «الشناوي» على الحضري

وفي سياق متصل، كشف وائل جمعة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم كواليس انفعال محمد الشناوي حارس «الفراعنة» على عصام الحضري مدرب حراس المرمى عقب استبداله وخروجه أمام ليبيا مصابًا.

وأضاف «جمعة» خلال تصريحات له على فضائية «أون تايم سبورت» أن إصابة محمد الشناوى حدثت له أثناء المباراة، وبدأ المباراة أمام ليبيا وهو سليم 100%.

وعن كواليس الحوار الذي دار عقب خروج «الشناوي»، قال مدير المنتخب: «حديث الشناوي مع الحضرى كان شرحا له عن كيفية حدوث الإصابة».

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ملعب الشهداء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.