شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه إنبى فى الأسبوع الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدورى الممتاز لموسم 2021 / 2022 عن مواجهة الزمالك لفريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن تقام المباريات بحضور جماهيري بلغ 2000 مشجع لكل مباراة.

من جانبه أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد، وقال أحمد دياب خلال مراسم قرعة الدورى الممتاز المقامة حاليا: "هدف الرابطة هو البحث عن مصلحة الكرة المصرية فقط، وحابب أشكر كل أعضاء الرابطة على مجهودهم الكبير خلال 20 يوما، وفرصة سعيدة تكون قرعة الدورى ثانى أيام فوز المنتخب الوطنى على ليبيا فى تصفيات كأس العالم".

ويضيف رئيس الرابطة: "الدورى الممتاز سوف يتم نقله بتقنية HD ومن خلال عشرة كاميرات لكل مباراة، وحابب أعلن اتفاق رابطة الأندية المحترفة مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع أول مباراة فى الدورى بواقع 2000 مشجع ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها لصناعة الكرة المصرية".

ويحمل الزمالك لقب الدورى المصرى الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصري، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه.