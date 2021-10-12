شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة النقاز.. مدافع الزمالك يقترب من الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من الانتقال إلي الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة، علي الرغم من تعثر انتقال اللاعب الي الدراويش قبل غلق باب القيد بساعات قليلة.

وكشف مصدر داخل الزمالك أنه تم انهاء الخلاف الذي كان بين اللاعب وإدارة الإسماعيلي حول مقدم التعاقد، ومن المنتظر ان ينضم اللاعب للإسماعيلي خلال الأيام المقبلة علي طريقة حمدي النقاز الذي انتقل الي اهلي جدة السعودي في صفقة انتقال حر لعدم قيده في الزمالك ولكنه يرتبط بعقد ثلاثي خارجي بين الزمالك والنادي السعودي والنقاز لضمان حق الزمالك في اللاعب عقب انتهاء الموسم المقبل.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي علي احقية قيد أي لاعب في قائمته بعيدا عن مواعيد القيد في حالة ان يكون هذا اللاعب غير مرتبط بعقد او مقيد في أي نادي اخر.

من ناحية أخرى حذر الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، لاعبى الفريق من الإحتكاك بالجماهير فى كينيا، خوفًا من تعرض أى لاعب للإصابة بفيرس كورونا المنتشر حاليًا بقوة فى كينيا ومعظم دول العالم.

وطلب الجهاز الطبى من لاعبى الزمالك الإلتزام بالفقعة الطبية وعدم اختراقها حتى لا يتعرض أى لاعب للإصابة مما سيؤدى لغيابه عن المباراة والتسبب فى إصابة باقى أفراد البعثة.

ووصل الفريق إلى كينيا استعدادًا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الستة ساعات، حيث سافر اللاعبين والجهاز الفني أمس الاثنين بعدما اختتم الفريق تدريباته الجماعية في الرابعة والنصف عصرًا وتوجهوا بعد ذلك للمطار، حيث غادرت الطائرة فى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وكان سافر الوفد الأول من الزمالك أول أمس الأحد ويضم كلاً من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وإبراهيم زارع إداري الفريق، والشيف الخاص بالفريق، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم الأربعاء ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.