7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة أبرزها، أن الاهلي انتهى من سداد القسط الأول لـ 5 صفقات ، ومحمد الشناوى خارج حسابات الأهلى فى مباراتى بطل النيجر بدورى الأبطال .

محمد الشناوى خارج حسابات الأهلى فى مباراتى بطل النيجر بدورى الأبطال

خرج محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى من حسابات الجهاز الفنى بعد الإصابة فى العضلىة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر وليبيا أمس الاثنين، بالعاصمة الليبيبة طرابلس فى الجولة الرابعة لتصفيات مونديل 2022 بقطر.

الاهلي ينتهى من سداد القسط الأول لـ 5 صفقات

انتهى مسئولو النادي الأهلي على مدار الأيام الماضية من سداد القسط الأول من الصفقات الخمس التى أبرمها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، والتى تم إغلاق باب القيد فيها يوم 8 أكتوبر الجاري.

قررت رابطة الأندية الإبقاء على التغييرات الخمسة لكل فريق فى مباريات الموسم الجديد ، ورفضت الرابطة اقتراح العودة للتغييرات الثلاثة كما حدث فى دورى الممتاز "ب" فى الموسم الحالى.

يوسف القماش يحقق ذهبية سباق 100م صدر ببطولة أفريقيا للسباحة حقق السباح يوسف القماش، لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، الميدالية الذهبية فى سباق 100م صدر فى بطولة أفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب، التى انطلقت أمس الاثنين، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022.

قرر جهاز الكرة في النادى الأهلى فتح ملف تمديد تعاقد حسين الشحات صانع العاب المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تلقى اللاعب عروض خليجية مغرية في الآونة الأخيرة،وينتهى تعاقد حسين الشحات مع القلعة الحمراء في 2023 ولكن ترغب إدارة الاهلى في حسم هذا الملف سريعاً لفرض التركيز على جنبات الفريق لاسيما بعد الانتهاء من تمديد تعاقد الثنائى عمرو السولية وصلاح محسن بشكل رسمي.