شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت سادس مرة.. الاهلى يواجه الاسماعيلى فى ضربة بداية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت قرعة الدورى الممتاز بنسختها الجديدة، الإسماعيلى فى مواجهة مع الأهلى بالجولة الافتتاحية للمسابقة، ولعب الإسماعيلى مع الأهلى 5 لقاءات من قبل حيث فاز الدراويش فى مباراة وتعادل 2 وخسر مثلهما، وله 4 أهداف عليه 6 أهداف، وكلين شيت لقاء وحيد وفقاً للموقع الرسمى للاسماعيلى.

⏪ موسم 54 / 55 الملغى بسبب ” نتيجة مباراة الأهلى والترام ”

✖ يوم 10 أكتوبر 54 خسر الإسماعيلى 1 / 3 بالإسماعيلية ( سيد بيضو )

⏪ موسم 76 / 77

➖ يوم 3 سبتمبر 76 تعادلا صفر / صفر بالإسماعيلية

⏪ موسم 2003 / 2004

✅ يوم 1 سبتمبر 2003 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالإسماعيلية ( محمد محسن أبو جريشة وحسنى عبد ربه )

⏪ موسم 2016 / 2017

✖ يوم 17 سبتمبر 2016 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة ( عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى مرمى فريقه السابق )

⏪ موسم 2018 / 2019

➖ يوم 2 أغسطس 2018 تعادلا 1 / 1 بالقاهرة ( التونسى لسعد الجزيرى )