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كلاكيت سادس مرة.. الاهلى يواجه الاسماعيلى فى ضربة بداية الدورى

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القاهرة - سامية سيد - وضعت قرعة الدورى الممتاز بنسختها الجديدة، الإسماعيلى فى مواجهة مع الأهلى بالجولة الافتتاحية للمسابقة، ولعب الإسماعيلى مع الأهلى 5 لقاءات من قبل حيث فاز الدراويش فى مباراة وتعادل 2 وخسر مثلهما، وله 4 أهداف عليه 6 أهداف، وكلين شيت لقاء وحيد وفقاً للموقع الرسمى للاسماعيلى.

⏪ موسم 54 / 55 الملغى بسبب ” نتيجة مباراة الأهلى والترام ”
✖ يوم 10 أكتوبر 54 خسر الإسماعيلى 1 / 3 بالإسماعيلية ( سيد بيضو )

⏪ موسم 76 / 77
➖ يوم 3 سبتمبر 76 تعادلا صفر / صفر بالإسماعيلية

⏪ موسم 2003 / 2004
✅ يوم 1 سبتمبر 2003 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالإسماعيلية ( محمد محسن أبو جريشة وحسنى عبد ربه )

⏪ موسم 2016 / 2017
✖ يوم 17 سبتمبر 2016 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة ( عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى مرمى فريقه السابق )

⏪ موسم 2018 / 2019
➖ يوم 2 أغسطس 2018 تعادلا 1 / 1 بالقاهرة ( التونسى لسعد الجزيرى )

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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