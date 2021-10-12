شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 16 ميدالية متنوعة فى اليوم الثانى ببطولة أفريقيا للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر للسباحة فى حصد 16 ميدالية متنوعة في اليوم الثانى من البطولة الأفريقية للعمومي رجال وسيدات والشباب تحت 18عاما أولاد وبنات، التى تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، حيث حصل أبطالنا للسباحة على 7 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات .

ونجح كل من مهند وجيه في منافسات 100 متر سباحة علي الصدر، ومحمد محمدي في منافسات 200 متر حرة ، على حصد الميدالية الفضية ، وكان السباح يوسف القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، حقق الميدالية الذهبية فى سباق 100متر صدر، فيما نجح السباح مروان القماش لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، حقق الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر حرة، بينما حققت روان تامر لاعبة المنتخب الوطنى للسباحة الميدالية الفضية في منافسات400 متر متنوع شابات .

وأعلن الاتحاد الأفريقى للسباحة عن تنظيم بطولة أفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب خلال الفترة ما بين 11 إلى 16 أكتوبر المقبل بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022، وكذلك بطولة العالم للسباحة شباب بمدينة كازان الروسية شهر أغسطس من العام 2022.

وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة حدد يوم 28 أكتوبر الجارى موعدًا لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.