شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة بدلات حكام الدورى الممتاز لـ 7 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على زيادة بدلات حكام الدورى الممتاز فى الموسم الجديد إلى 7 آلاف جنيه فى المباراة الواحدة بدلا من 5 آلاف جنيه.

وعقد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، جلسة مع مسئولى اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، وتم الاتفاق على زيادة بدلات جميع الحكام فى جميع الدرجات.

كما تم الموافقة على زيادة بدلات المحكمات للكرة النسائية إلى 1500 جنيه فى المباراة الواحدة بدلا من 600 جنيه.

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مؤخرا، عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، ككبير محاضرى حكام تقنية الفيديو فى مصر.

كما اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم 74 حكما مصريا جديدًا للعمل بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التى عقدت لهم طوال شهر سبتمبر الماضي، تحت إشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، ومحمد عبادة مدير المشروع وفريد منصور مسئول إعادة تشغيل RO.