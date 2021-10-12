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مواجهات ساخنة.. جدول مباريات الدور الأول كاملا لدورى2021 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري للموسم الجديد 2021 / 2022 عن مواجهات ساخنة ومباريات تحمل الندية، بعدما أقيمت القرعة غير الموجهة، وأسفرت القرعة عن المباريات التالية :

الأسبوع الأول :

الإسماعيلي – الأهلي

بيراميدز – المقاصة

فيوتشر – فاركو

سموحة – الاتحاد

المحلة – المصري

المقاولون – الشرقية للدخان

الزمالك – انبي

البنك الأهلي – طلائع الجيش

الجونة – سيراميكا

الأسبوع الثاني :

سيراميكا – الإسماعيلي

الأهلي - البنك الأهلي

طلائع الجيش – الزمالك

انبي – المقاولونا

لشرقية الدخان – المحلة

المصري – سموحة

الاتحاد – فيوتشر

فاركو – بيراميدز

المقاصة – الجونة

الأسبوع الثالث :

الزمالك – الأهلي

البنك الأهلي – الإسماعيليا

لجونة – فاركو

بيراميدز – الاتحاد

فيوتشر – المصري

سموحة – الدخان

المحلة – انبي

المقاولون – الطلائع

المقاصة – سيراميكا

الأسبوع الرابع :

سيراميكا – البنك الأهلي

الإسماعيلي – الزمالك

الأهلي – المقاولون

طلائع الجيش – المحلة

انبي – سموحة

الدخان – فيوتشر

المصري – بيراميدز

الاتحاد – الجونة

فاركو – المقاصة

الأسبوع الخامس :

المحلة – الأهليا

لمقاولون – الإسماعيلي

الزمالك – البنك الأهلي

المقاصة – الاتحاد

الجونة – المصري

بيراميدز – الدخان

فيوتشر – انبي

سموحة – الطلائع

فاركو – سيراميكا

الأسبوع السادس :

سيراميكا – الزمالك

البنك الأهلي – المقاولون

الإسماعيلي – المحلة

الأهلي – سموحة

الطلائع – فيوتشر

انبي – بيراميدز

الدخان – الجونة

المصري – المقاصة

الاتحاد – فاركو

الأسبوع السابع :

فيوتشر – الأهلي

سموحة – الإسماعيلي

المحلة – البنك الأهلي

المقاولون – الزمالك

فاركو – المصري

مقاصة – الدخان

الجونة –انبي

بيراميدز – الطلائع

الاتحاد – سيراميكا

الأسبوع الثامن :

سيراميكا – المقاولون

الزمالك – المحلة

البنك الأهلي – سموحة

الإسماعيلي – فيوتشر

الأهلي – بيراميدز

الطلائع – الجونة

انبي – المقاصة

الدخان – فاركو

المصري – الاتحاد

الأسبوع التاسع :

الجونة – الأهلي

بيراميدز – الإسماعيلي

فيوتشر – البنك الاهلي

سموحة – الزمالك

المحلة – المقاولون

الاتحاد – الدخان

فاركو – انبي

المقاصة – الطلائع

المصري – سيراميكا

الاسبوع العاشر :

سيراميكا – المحلة

المقاولون – سموحة

زمالك – فيوتشر

البنك الأهلي – بيراميدز

الإسماعيلي – الجونة

الأهلي – المقاصة

الطلائع – فاركو

انبي – الاتحاد

الدخان – المصري

الأسبوع الحادي عشر :

فاركو – الأهلي

المقاصة – الإسماعيلي

الجونة – البنك الأهلي

بيراميدز – الزمالك

فيوتشر – المقاولون

سموحة – المحلة

المصري – انبي

الاتحاد – الطلائع

الدخان – سيراميكا

الأسبوع الثاني عشر :

سيراميكا – سموحة

المحلة – فيوتشر

المقاولون – بيراميدز

الزمالك – الجونة

البنك الأهلي – المقاصة

الإسماعيلي – فاركو

الأهلي – الاتحاد

الطلائع – المصري

انبي – الدخان

الأسبوع الثالث عشر :

المصري – الأهلي

الاتحاد – الإسماعيلي

فاركو – البنك الاهلي

المقاصة – الزمالك

الجونة – المقاولون

بيراميدز – المحلة

فيوتشر – سموحة

الدخان – الطلائع

انبي – سيراميكا

الأسبوع الرابع عشر :

سيراميكا – فيوتشر

سموحة – بيراميدز

المحلة – الجونة

المقاولون – المقاصة

الزمالك – فاركو

البنك الأهلي – الاتحاد

الإسماعيلي – المصري

الأهلي – الدخان

الطلائع – انبي

الأسبوع الخامس عشر :

انبي – الأهلي

الدخان – الإسماعيلي

المصري – البنك الأهلي

الاتحاد – الزمالك

فاركو – المقاولون

المقاصة – المحلة

الجونة – سموحة

بيرامديز – فيوتشر

الطلائع – سيراميبكا

الأسبوع السادس عشر :

بيراميدز – سيراميك

افيوتشر – الجونة

سموحة – المقاصة

المحلة – فاركو

المقاولون – الاتحاد

الزمالك – المصري

البنك الأهلي – الدخان

الاسماعيلي – انبي

الأهلي – الطلائع

الأسبوع السابع عشر :

سيراميكا – الأهلي

الطلائع – الإسماعيلي

انبي – البنك الاهلي

الدخان – الزمالك

المصري – المقاولون

الاتحاد – المحلة

فاركو – سموحة

المقاصة – فيوتشر

الجونة - بيراميدز

 

 

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