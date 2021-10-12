شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات ساخنة.. جدول مباريات الدور الأول كاملا لدورى2021 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري للموسم الجديد 2021 / 2022 عن مواجهات ساخنة ومباريات تحمل الندية، بعدما أقيمت القرعة غير الموجهة، وأسفرت القرعة عن المباريات التالية : الأسبوع الأول : الإسماعيلي – الأهلي بيراميدز – المقاصة فيوتشر – فاركو سموحة – الاتحاد المحلة – المصري المقاولون – الشرقية للدخان الزمالك – انبي البنك الأهلي – طلائع الجيش الجونة – سيراميكا الأسبوع الثاني : سيراميكا – الإسماعيلي الأهلي - البنك الأهلي طلائع الجيش – الزمالك انبي – المقاولونا لشرقية الدخان – المحلة المصري – سموحة الاتحاد – فيوتشر فاركو – بيراميدز المقاصة – الجونة الأسبوع الثالث : الزمالك – الأهلي البنك الأهلي – الإسماعيليا لجونة – فاركو بيراميدز – الاتحاد فيوتشر – المصري سموحة – الدخان المحلة – انبي المقاولون – الطلائع المقاصة – سيراميكا الأسبوع الرابع : سيراميكا – البنك الأهلي الإسماعيلي – الزمالك الأهلي – المقاولون طلائع الجيش – المحلة انبي – سموحة الدخان – فيوتشر المصري – بيراميدز الاتحاد – الجونة فاركو – المقاصة الأسبوع الخامس : المحلة – الأهليا لمقاولون – الإسماعيلي الزمالك – البنك الأهلي المقاصة – الاتحاد الجونة – المصري بيراميدز – الدخان فيوتشر – انبي سموحة – الطلائع فاركو – سيراميكا الأسبوع السادس : سيراميكا – الزمالك البنك الأهلي – المقاولون الإسماعيلي – المحلة الأهلي – سموحة الطلائع – فيوتشر انبي – بيراميدز الدخان – الجونة المصري – المقاصة الاتحاد – فاركو الأسبوع السابع : فيوتشر – الأهلي سموحة – الإسماعيلي المحلة – البنك الأهلي المقاولون – الزمالك فاركو – المصري مقاصة – الدخان الجونة –انبي بيراميدز – الطلائع الاتحاد – سيراميكا الأسبوع الثامن : سيراميكا – المقاولون الزمالك – المحلة البنك الأهلي – سموحة الإسماعيلي – فيوتشر الأهلي – بيراميدز الطلائع – الجونة انبي – المقاصة الدخان – فاركو المصري – الاتحاد الأسبوع التاسع : الجونة – الأهلي بيراميدز – الإسماعيلي فيوتشر – البنك الاهلي سموحة – الزمالك المحلة – المقاولون الاتحاد – الدخان فاركو – انبي المقاصة – الطلائع المصري – سيراميكا الاسبوع العاشر : سيراميكا – المحلة المقاولون – سموحة زمالك – فيوتشر البنك الأهلي – بيراميدز الإسماعيلي – الجونة الأهلي – المقاصة الطلائع – فاركو انبي – الاتحاد الدخان – المصري الأسبوع الحادي عشر : فاركو – الأهلي المقاصة – الإسماعيلي الجونة – البنك الأهلي بيراميدز – الزمالك فيوتشر – المقاولون سموحة – المحلة المصري – انبي الاتحاد – الطلائع الدخان – سيراميكا الأسبوع الثاني عشر : سيراميكا – سموحة المحلة – فيوتشر المقاولون – بيراميدز الزمالك – الجونة البنك الأهلي – المقاصة الإسماعيلي – فاركو الأهلي – الاتحاد الطلائع – المصري انبي – الدخان الأسبوع الثالث عشر : المصري – الأهلي الاتحاد – الإسماعيلي فاركو – البنك الاهلي المقاصة – الزمالك الجونة – المقاولون بيراميدز – المحلة فيوتشر – سموحة الدخان – الطلائع انبي – سيراميكا الأسبوع الرابع عشر : سيراميكا – فيوتشر سموحة – بيراميدز المحلة – الجونة المقاولون – المقاصة الزمالك – فاركو البنك الأهلي – الاتحاد الإسماعيلي – المصري الأهلي – الدخان الطلائع – انبي الأسبوع الخامس عشر : انبي – الأهلي الدخان – الإسماعيلي المصري – البنك الأهلي الاتحاد – الزمالك فاركو – المقاولون المقاصة – المحلة الجونة – سموحة بيرامديز – فيوتشر الطلائع – سيراميبكا الأسبوع السادس عشر : بيراميدز – سيراميك افيوتشر – الجونة سموحة – المقاصة المحلة – فاركو المقاولون – الاتحاد الزمالك – المصري البنك الأهلي – الدخان الاسماعيلي – انبي الأهلي – الطلائع الأسبوع السابع عشر : سيراميكا – الأهلي الطلائع – الإسماعيلي انبي – البنك الاهلي الدخان – الزمالك المصري – المقاولون الاتحاد – المحلة فاركو – سموحة المقاصة – فيوتشر الجونة - بيراميدز