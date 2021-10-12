شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات ساخنة.. جدول مباريات الدور الأول كاملا لدورى2021 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري للموسم الجديد 2021 / 2022 عن مواجهات ساخنة ومباريات تحمل الندية، بعدما أقيمت القرعة غير الموجهة، وأسفرت القرعة عن المباريات التالية :
الأسبوع الأول :
الإسماعيلي – الأهلي
بيراميدز – المقاصة
فيوتشر – فاركو
سموحة – الاتحاد
المحلة – المصري
المقاولون – الشرقية للدخان
الزمالك – انبي
البنك الأهلي – طلائع الجيش
الجونة – سيراميكا
الأسبوع الثاني :
سيراميكا – الإسماعيلي
الأهلي - البنك الأهلي
طلائع الجيش – الزمالك
انبي – المقاولونا
لشرقية الدخان – المحلة
المصري – سموحة
الاتحاد – فيوتشر
فاركو – بيراميدز
المقاصة – الجونة
الأسبوع الثالث :
الزمالك – الأهلي
البنك الأهلي – الإسماعيليا
لجونة – فاركو
بيراميدز – الاتحاد
فيوتشر – المصري
سموحة – الدخان
المحلة – انبي
المقاولون – الطلائع
المقاصة – سيراميكا
الأسبوع الرابع :
سيراميكا – البنك الأهلي
الإسماعيلي – الزمالك
الأهلي – المقاولون
طلائع الجيش – المحلة
انبي – سموحة
الدخان – فيوتشر
المصري – بيراميدز
الاتحاد – الجونة
فاركو – المقاصة
الأسبوع الخامس :
المحلة – الأهليا
لمقاولون – الإسماعيلي
الزمالك – البنك الأهلي
المقاصة – الاتحاد
الجونة – المصري
بيراميدز – الدخان
فيوتشر – انبي
سموحة – الطلائع
فاركو – سيراميكا
الأسبوع السادس :
سيراميكا – الزمالك
البنك الأهلي – المقاولون
الإسماعيلي – المحلة
الأهلي – سموحة
الطلائع – فيوتشر
انبي – بيراميدز
الدخان – الجونة
المصري – المقاصة
الاتحاد – فاركو
الأسبوع السابع :
فيوتشر – الأهلي
سموحة – الإسماعيلي
المحلة – البنك الأهلي
المقاولون – الزمالك
فاركو – المصري
مقاصة – الدخان
الجونة –انبي
بيراميدز – الطلائع
الاتحاد – سيراميكا
الأسبوع الثامن :
سيراميكا – المقاولون
الزمالك – المحلة
البنك الأهلي – سموحة
الإسماعيلي – فيوتشر
الأهلي – بيراميدز
الطلائع – الجونة
انبي – المقاصة
الدخان – فاركو
المصري – الاتحاد
الأسبوع التاسع :
الجونة – الأهلي
بيراميدز – الإسماعيلي
فيوتشر – البنك الاهلي
سموحة – الزمالك
المحلة – المقاولون
الاتحاد – الدخان
فاركو – انبي
المقاصة – الطلائع
المصري – سيراميكا
الاسبوع العاشر :
سيراميكا – المحلة
المقاولون – سموحة
زمالك – فيوتشر
البنك الأهلي – بيراميدز
الإسماعيلي – الجونة
الأهلي – المقاصة
الطلائع – فاركو
انبي – الاتحاد
الدخان – المصري
الأسبوع الحادي عشر :
فاركو – الأهلي
المقاصة – الإسماعيلي
الجونة – البنك الأهلي
بيراميدز – الزمالك
فيوتشر – المقاولون
سموحة – المحلة
المصري – انبي
الاتحاد – الطلائع
الدخان – سيراميكا
الأسبوع الثاني عشر :
سيراميكا – سموحة
المحلة – فيوتشر
المقاولون – بيراميدز
الزمالك – الجونة
البنك الأهلي – المقاصة
الإسماعيلي – فاركو
الأهلي – الاتحاد
الطلائع – المصري
انبي – الدخان
الأسبوع الثالث عشر :
المصري – الأهلي
الاتحاد – الإسماعيلي
فاركو – البنك الاهلي
المقاصة – الزمالك
الجونة – المقاولون
بيراميدز – المحلة
فيوتشر – سموحة
الدخان – الطلائع
انبي – سيراميكا
الأسبوع الرابع عشر :
سيراميكا – فيوتشر
سموحة – بيراميدز
المحلة – الجونة
المقاولون – المقاصة
الزمالك – فاركو
البنك الأهلي – الاتحاد
الإسماعيلي – المصري
الأهلي – الدخان
الطلائع – انبي
الأسبوع الخامس عشر :
انبي – الأهلي
الدخان – الإسماعيلي
المصري – البنك الأهلي
الاتحاد – الزمالك
فاركو – المقاولون
المقاصة – المحلة
الجونة – سموحة
بيرامديز – فيوتشر
الطلائع – سيراميبكا
الأسبوع السادس عشر :
بيراميدز – سيراميك
افيوتشر – الجونة
سموحة – المقاصة
المحلة – فاركو
المقاولون – الاتحاد
الزمالك – المصري
البنك الأهلي – الدخان
الاسماعيلي – انبي
الأهلي – الطلائع
الأسبوع السابع عشر :
سيراميكا – الأهلي
الطلائع – الإسماعيلي
انبي – البنك الاهلي
الدخان – الزمالك
المصري – المقاولون
الاتحاد – المحلة
فاركو – سموحة
المقاصة – فيوتشر
الجونة - بيراميدز