بدء مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد.. صور

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، مراسم سحب قرعة الدورى الممتاز الجديد، المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجارى، فى حضور عدد كبير من نجوم الكرة المصرية وفى مقدمتهم، عماد متعب عضو الرابطة، حسام غالى، شريف عبد الفضيل، محمد فضل، سيد معوض، محمد فاروق، وأحمد حسن.

ويحمل الزمالك لقب الدورى المصرى الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 فى تاريخه، فيما يعد الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصري، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه.

وكشف ثروت سويلم المتحدث الرسمى بإسم رابطة الأندية، انه تقرر سحب قرعة مسابقة الدورى العام الجديد فى الثانية ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الكورنيش بالقاهرة.

وقال سويلم أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى لحضور حفل سحب القرعة، كما تم إسناد تنظيم الحفل لإحدى الشركات المتخصصة والتى سبق لها العمل فى بطولة أمم افريقيا ٢٠١٩ بالقاهرة حتى يخرج الحفل بشكل يليق بالكرة المصرية.