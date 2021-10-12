شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات فاركو.. مواجهة الاهلى فى الجولة 11 والزمالك فى الأسبوع 14 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجريت مؤخرا مراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز، وأسفرت عن وقوع فاركو فى مواجهة نظيره فيوتشر إف في سى في الجولة الأولى للمسابقة، بينما يلاقى فاركو نظيره الاهلى بالأسبوع الحادى عشر ويلاقى الزمالك في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.
1- فيوتشر x فاركو
2- فاركو x بيراميدز
3- الجونة x فاركو
4- فاركو x مصر المقاصة
5- سيراميكا x فاركو
6- فاركو x الاتحاد
7- المصري x فاركو
8- فاركو x الشرقية للدخان
9- إنبي x فاركو
10- فاركو x طلائع الجيش
11- الأهلي x فاركو
12- فاركو x الإسماعيلي
13- البنك الأهلي x فاركو
14- فاركو x الزمالك
15- المقاولون العرب x فاركو
16- فاركو x غزل المحلة
17- سموحة x فاركو