شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات فاركو.. مواجهة الاهلى فى الجولة 11 والزمالك فى الأسبوع 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت مؤخرا مراسم قرعة النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز، وأسفرت عن وقوع فاركو فى مواجهة نظيره فيوتشر إف في سى في الجولة الأولى للمسابقة، بينما يلاقى فاركو نظيره الاهلى بالأسبوع الحادى عشر ويلاقى الزمالك في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.