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تعرف على جدول مباريات المقاولون العرب فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مراسم قرعة الدورى المصرى موسم 2021/2022، عن مباريات فريق المقاولون العرب في المسابقة المحلية التى تنطلق يوم 25 أكتوبر الجارى.

وجاءت مباريات الزمالك في الدورى على الترتيب التالى:

ـ الأسبوع الأول: المقاولون والشرقية للدخان

ـ الأسبوع الثانى: إنبى والمقاولون

ـ الأسبوع الثالث: المقاولون وطلائع الجيش

ـ الأسبوع الرابع: الأهلى والمقاولون

ـ الأسبوع الخامس: المقاولون والاسماعيلى

ـ الأسبوع السادس: البنك الأهلى والمقاولون  

ـ الأسبوع السابع: المقاولون والزمالك

ـ الأسبوع الثامن: سيراميكا والمقاولون  

ـ الأسبوع التاسع: غزل المحلة والمقاولون

ـ الأسبوع العاشر: المقاولون وسموحة

ـ الأسبوع الحادى عشر: فيوتشر والمقاولون

ـ الأسبوع الثانى عشر: المقاولون وبيراميدز

ـ الأسبوع الثالث عشر: الجونة والمقاولون

ـ الأسبوع الرابع عشر: المقاولون والمقاصة  

ـ الأسبوع الخامس عشر: فاركو والمقاولون

ـ الأسبوع السادس عشر: المقاولون والاتحاد السكندرى

ـ الأسبوع السابع عشر: المصرى والمقاولون

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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