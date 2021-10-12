شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت مراسم قرعة الدورى المصرى موسم 2021/2022، عن مباريات فريق المقاولون العرب في المسابقة المحلية التى تنطلق يوم 25 أكتوبر الجارى.
وجاءت مباريات الزمالك في الدورى على الترتيب التالى:
ـ الأسبوع الأول: المقاولون والشرقية للدخان
ـ الأسبوع الثانى: إنبى والمقاولون
ـ الأسبوع الثالث: المقاولون وطلائع الجيش
ـ الأسبوع الرابع: الأهلى والمقاولون
ـ الأسبوع الخامس: المقاولون والاسماعيلى
ـ الأسبوع السادس: البنك الأهلى والمقاولون
ـ الأسبوع السابع: المقاولون والزمالك
ـ الأسبوع الثامن: سيراميكا والمقاولون
ـ الأسبوع التاسع: غزل المحلة والمقاولون
ـ الأسبوع العاشر: المقاولون وسموحة
ـ الأسبوع الحادى عشر: فيوتشر والمقاولون
ـ الأسبوع الثانى عشر: المقاولون وبيراميدز
ـ الأسبوع الثالث عشر: الجونة والمقاولون
ـ الأسبوع الرابع عشر: المقاولون والمقاصة
ـ الأسبوع الخامس عشر: فاركو والمقاولون
ـ الأسبوع السادس عشر: المقاولون والاتحاد السكندرى
ـ الأسبوع السابع عشر: المصرى والمقاولون