شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات بيراميدز فى الدورى حتى الجولة 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري الممتاز عن وقوع بيراميدز في مواجهة المقاصة في الجولة الأولى للدوري الممتاز بنسخته الجديدة.