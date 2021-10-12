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جدول مباريات بيراميدز فى الدورى حتى الجولة 17

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري الممتاز عن وقوع بيراميدز في مواجهة المقاصة في الجولة الأولى للدوري الممتاز بنسخته الجديدة.

جدول مباريات نادي بيراميدز في الدوري:

 

الجولة الأولى| بيراميدز * المقاصة 

الجولة الثانية | فاركو * بيراميدز 

الجولة الثالثة | بيراميدز  * الاتحاد 

الجولة الرابعة | المصري * بيراميدز 

الجولة الخامسة | بيراميدز * إيسترن كومباني

الجولة السادسة | انبي * بيراميدز 

الجولة السابعة | بيراميدز * طلائع الجيش 

الجولة الثامنة | الأهلي * بيراميدز 

الجولة التاسعة | بيراميدز * الإسماعيلي 

الجولة العاشرة | البنك الأهلي * بيراميدز 

الجولة الحادية عشرة | بيراميدز * الزمالك 

الجولة الثانية عشرة | المقاولون * بيراميدز 

الجولة الثالثة عشرة | بيراميدز * غزل المحلة

الجولة الرابعة عشرة | سموحة * بيراميدز 

الجولة الخامسة عشرة | بيراميدز * فيوتشر 

الجولة السادسة عشرة | بيراميدز * سيراميكا 

الجولة السابعة عشرة | الجونة * بيراميدز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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