شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات بيراميدز فى الدورى حتى الجولة 17 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري الممتاز عن وقوع بيراميدز في مواجهة المقاصة في الجولة الأولى للدوري الممتاز بنسخته الجديدة.
جدول مباريات نادي بيراميدز في الدوري:
الجولة الأولى| بيراميدز * المقاصة
الجولة الثانية | فاركو * بيراميدز
الجولة الثالثة | بيراميدز * الاتحاد
الجولة الرابعة | المصري * بيراميدز
الجولة الخامسة | بيراميدز * إيسترن كومباني
الجولة السادسة | انبي * بيراميدز
الجولة السابعة | بيراميدز * طلائع الجيش
الجولة الثامنة | الأهلي * بيراميدز
الجولة التاسعة | بيراميدز * الإسماعيلي
الجولة العاشرة | البنك الأهلي * بيراميدز
الجولة الحادية عشرة | بيراميدز * الزمالك
الجولة الثانية عشرة | المقاولون * بيراميدز
الجولة الثالثة عشرة | بيراميدز * غزل المحلة
الجولة الرابعة عشرة | سموحة * بيراميدز
الجولة الخامسة عشرة | بيراميدز * فيوتشر
الجولة السادسة عشرة | بيراميدز * سيراميكا
الجولة السابعة عشرة | الجونة * بيراميدز