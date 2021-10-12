شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يلاقى الإسماعيلى فى الأسبوع الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن وقوع الأهلى فى مواجهة الإسماعيلى بالأسبوع الأول للمسابقة، ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هم: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندري وفاركو وسيراميكا.

وأبرم الأهلى 5 صفقات وهم بيرسى تاو من برايتون الإنجليزى ولويس ميكيسونى من سيمبا التنزانى وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، والذى أعاره لفيوتشر إف سى، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدى.

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير فى الدورى بالموسم الماضى حتى حُسم فى الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضي.

وتكتظ البطولة المصرية باللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، وليس أدل على ذلك من أنها جذبت بيرسي تاو من الدوري الإنجليزي مباشرةً ليلعب في الأهلي بالموسم الجديد.