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مباريات الزمالك فى الدورى بالموسم الجديد.. البداية ضد إنبى والختام مع الشرقية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مراسم قرعة الدورى المصرى موسم 2021/2022، عن مباريات فريق الزمالك حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية في المسابقة المحلية التى تنطلق يوم 25 أكتوبر الجارى.

وجاءت مباريات الزمالك في الدورى على الترتيب التالى:

ـ الأسبوع الأول: الزمالك وإنبى

ـ الأسبوع الثانى: الزمالك وطلائع الجيش

ـ الأسبوع الثالث: الزمالك والأهلى

ـ الأسبوع الرابع: الزمالك والاسماعيلى

ـ الأسبوع الخامس: الزمالك والبنك الأهلى

ـ الأسبوع السادس: الزمالك وسيراميكا

ـ الأسبوع السابع: الزمالك والمقاولون

ـ الأسبوع الثامن: الزمالك وغزل المحلة

ـ الأسبوع التاسع: الزمالك وسموحة

ـ الأسبوع العاشر: الزمالك وفيوتشر

ـ الأسبوع الحادى عشر: الزمالك وبيراميدز

ـ الأسبوع الثانى عشر: الزمالك والجونة

ـ الأسبوع الثالث عشر: الزمالك والمقاصة

ـ الأسبوع الرابع عشر: الزمالك وفاركو

ـ الأسبوع الخامس عشر: الزمالك والاتحاد السكندرى

ـ الأسبوع السادس عشر: الزمالك والمصرى

ـ الأسبوع السابع عشر: الزمالك والشرقية للدخان

ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلي والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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