شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الزمالك فى الدورى بالموسم الجديد.. البداية ضد إنبى والختام مع الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت مراسم قرعة الدورى المصرى موسم 2021/2022، عن مباريات فريق الزمالك حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية في المسابقة المحلية التى تنطلق يوم 25 أكتوبر الجارى.
وجاءت مباريات الزمالك في الدورى على الترتيب التالى:
ـ الأسبوع الأول: الزمالك وإنبى
ـ الأسبوع الثانى: الزمالك وطلائع الجيش
ـ الأسبوع الثالث: الزمالك والأهلى
ـ الأسبوع الرابع: الزمالك والاسماعيلى
ـ الأسبوع الخامس: الزمالك والبنك الأهلى
ـ الأسبوع السادس: الزمالك وسيراميكا
ـ الأسبوع السابع: الزمالك والمقاولون
ـ الأسبوع الثامن: الزمالك وغزل المحلة
ـ الأسبوع التاسع: الزمالك وسموحة
ـ الأسبوع العاشر: الزمالك وفيوتشر
ـ الأسبوع الحادى عشر: الزمالك وبيراميدز
ـ الأسبوع الثانى عشر: الزمالك والجونة
ـ الأسبوع الثالث عشر: الزمالك والمقاصة
ـ الأسبوع الرابع عشر: الزمالك وفاركو
ـ الأسبوع الخامس عشر: الزمالك والاتحاد السكندرى
ـ الأسبوع السادس عشر: الزمالك والمصرى
ـ الأسبوع السابع عشر: الزمالك والشرقية للدخان
ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلي والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.