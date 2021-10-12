شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الزمالك فى الدورى بالموسم الجديد.. البداية ضد إنبى والختام مع الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مراسم قرعة الدورى المصرى موسم 2021/2022، عن مباريات فريق الزمالك حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية في المسابقة المحلية التى تنطلق يوم 25 أكتوبر الجارى. وجاءت مباريات الزمالك في الدورى على الترتيب التالى: ـ الأسبوع الأول: الزمالك وإنبى ـ الأسبوع الثانى: الزمالك وطلائع الجيش ـ الأسبوع الثالث: الزمالك والأهلى ـ الأسبوع الرابع: الزمالك والاسماعيلى ـ الأسبوع الخامس: الزمالك والبنك الأهلى ـ الأسبوع السادس: الزمالك وسيراميكا ـ الأسبوع السابع: الزمالك والمقاولون ـ الأسبوع الثامن: الزمالك وغزل المحلة ـ الأسبوع التاسع: الزمالك وسموحة ـ الأسبوع العاشر: الزمالك وفيوتشر ـ الأسبوع الحادى عشر: الزمالك وبيراميدز ـ الأسبوع الثانى عشر: الزمالك والجونة ـ الأسبوع الثالث عشر: الزمالك والمقاصة ـ الأسبوع الرابع عشر: الزمالك وفاركو ـ الأسبوع الخامس عشر: الزمالك والاتحاد السكندرى ـ الأسبوع السادس عشر: الزمالك والمصرى ـ الأسبوع السابع عشر: الزمالك والشرقية للدخان ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هى: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلي والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.