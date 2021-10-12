شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: القرعة غير الموجهة تضمن تكافؤ الفرص وعقدنا صفقات فى حدود الإمكانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد هويدى، المشرف على فريق الكرة بنادى المقاصة "هويدى"، أن القرعة غير الموجهة تحقق تكافؤ الفرص فى مسابقة الدورى العام لجميع الأندية، وقال فى تصريحات عبر برنامج "60 دقيقة" على قناة أون تايم سبورت 2: حضور رموز الكرة أضفى عبق التاريخ على المراسم، والمميز أن القرعة غير موجهة، وأتمنى كل التوفيق والدعم لرابطة الأندية فى وضع نظام للموسم المقبل، وأعتقد أن تكون مباراة القمة فى وسط الجدول.

وأضاف: ميزة القرعة غير الموجهة أنها تخلق فرصا متساوية لكل الأندية على عكس الأخرى، وكنت أتمنى أن تكون القرعة تدريجية بالنسبة لنا لظروف الفريق لأننا غيرنا الفريق بالكامل، وهذه الفترة تعتبر فترة إعداد بالنسبة لنا، ولذلك نعتبر فترة البداية حتى أول توقف فى يناير هو إعداد لنا وفرصة لتجانس اللاعبين وكأس الرابطة ستكون مفيدة لنا جداً.

وواصل: الفرق الصاعدة فى الموسم الجارى جميعها تمتلك موارد مادية كبيرة، وأضافت قيمة كبيرة للدورى، ولا أعتقد أنه يوجد فريق غيرنا بالبطولة يعانى مادياً، كل الأندية دعمت صفوفها واستعدت للموسم الجديد وأعتقد أن الدورى سيكون الأقوى ولكن فقط سنعانى من التوقفات.

واختتم وليد هويدى: تعاملنا مع ملف الصفقات من حيث الأنسب لظروفنا، بعنا لاعبين لتسديد المديونيات وتكوين فريق جديد، وهذا الموسم نعمل فى حدود إمكانياتنا ومتفائلين خير ولدينا مدرب محترم ونتمنى أن يكون تكرار لتجربة إيهاب جلال.