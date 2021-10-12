شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الإسماعيلى.. الأهلى فى ضربة البداية والزمالك بالجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدورى المصرى للموسم الجديد عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة أمام الأهلى بالجولة الأولى، ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هم: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبى والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير فى الدورى بالموسم الماضى حتى حُسم فى الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلى هو الأكثر تتويجًا بلقب الدورى المصري، حيث حمل اللقب فى 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتى الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضى.

وجاءت باقى مباريات الإسماعيلى كالتالى …

الجولة الثانية .. سيراميكا – الأهلى

الجولة الثالثة .. البنك الأهلى – الإسماعيلى

الجولة الرابعة .. الإسماعيلى – الزمالك

الجولة الخامسة .. المقاولون العرب – الإسماعيلى

الجولة السادسة ..الإسماعيلى – المحلة

الجولة السابعة .. سموحة – الإسماعيلى

الجولة الثامنة .. الإسماعيلى – فيوتشر

الجولة التاسعة .. بيراميدز -الإسماعيلى

الجولة العاشرة .. الإسماعيلى – الجونة

الجولة الحادية عشر .. المقاصة – الإسماعيلى

الجولة الثانية عشر .. الإسماعيلى -فاركو

الجولة الثالثة عشر .. الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى

الجولة الرابعة عشر .. الإسماعيلى – المصرى

الجولة الخامسة عشر .. الشرقية للدخان – الإسماعيلى

الجولة السادسة عشر .. الإسماعيلى – انبى

الجولة السابعة عشر .. طلائع الجيش – الإسماعيلى