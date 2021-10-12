شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب الرسمى لمنافسات بطولة العالم للرماية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم صباح اليوم الثلاثاء، التدريب الرسمى المنافسات الرسمية، لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجارى، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة 350 راميا ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية ومصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.

ومن المقرر أن تقام غدا منافسات بطولة الجائزة الكبرى على هامش بطولة العالم، على أن تقام البطولة الأفريقية فى اليوم التالى قبل إقامة بطولة العالم يوم 16 من الشهر الحالى.

وشهدت التدريبات إثارة وندية تبشر ببطولة قوية فى ضيافة أرض الفراعنة، حيث توفر فرصة كبيرة للاحتكاك والاطلاع على مدارس عالمية مختلفة في اللعبة.