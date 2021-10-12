شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب كاسارانى لخوض التدريب الأول فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للملعب الفرعى باستاد كاسارانى لخوض أول تدريب استعدادا لمواجهة توسكر الكينى، المقرر لها فى الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وترافق بعثة الفريق سيارة شرطة كينية لتأمين اللاعبين والجهاز الفنى فى تحركاتهم من الفندق لملعب التدريب.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا فجر اليوم وكان فى استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثانى بالسفارة المصرية بكينيا والذى أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكينى طاقم تحكيم إثيوبى مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسى حكما رابعا.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق أعلن قائمة الفريق التى سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدى علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم :

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدى الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.