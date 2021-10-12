شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يواجهان بيراميدز فى الجولتين 8 و11 بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد، المقامة حاليا بأحد الفنادق الكبرى، عن مواجهة الأهلى مع بيراميدز فى الجولة الثامنة لبطولة الدورى على أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الجولة الحادية عشر للمسابقة المحلية التى تنطلق 25 أكتوبر الجارى.

ويشارك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم 18 فريقا هم: الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى ومصر للمقاصة وغزل المحلة وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى والشرقية للدخان وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبى والاتحاد السكندرى وفاركو وسيراميكا.

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة، ويواجه الأهلى نظيره الأسماعيلى بينما يلاقى الزمالك نظيره إنبى وذلك ضمن مواجهات الأسبوع الأول للمسابقة.