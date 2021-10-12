رابطة المحترفين تعلن عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

أعلنت رابطة المحترفين المصرية عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية خلال منافسات الموسم المقبل، بعد غياب استمر لفترة طويلة.



وأجريت اليوم الثلاثاء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2021-2022، والذي يبدأ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة المحترفين المصرية، عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم بدءا من الموسم المقبل.

وأشار دياب إلى أن الجماهير ستعود مبدئيا في الموسم المقبل، بحضور 2000 مشجع في كل مباراة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

وتغيب الجماهير منذ توقف النشاط الرياضي قبل عام ونصف، كما أنها غابت أيضا عن الحضور في الفترات السابقة لأسباب مختلفة.

وأوضح رئيس رابطة المحترفين المصرية أن الموسم الجديد من الدوري المصري سيشهد نقلة فيما يتعلق بالبث التلفزيوني للمباريات.

ووفقا لدياب، فإن الموسم المقبل سيتم نقله بتقنية "HD"، على ألا يقل عدد الكاميرات المخصصة للنقل التلفزيوني في كل مباراة عن 10 كاميرات.