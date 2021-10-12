الامارات | صدمة في برشلونة بسبب "فيروس فيفا"

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في برشلونة بسبب "فيروس فيفا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب مدافع برشلونة، الأوروغوياني الدولي رونالد أراوخو بتمزق في العضلة الخلفية لساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد الارجنتين في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2022، كما اعلن النادي الكاتالوني اليوم. وتعتبر هذه ضربة موجعة لدفاع برشلونة بسبب تأثيرات ما يعرف بـ"فيروس فيفا"، في إشارة إلى فترة التوقف الدولية التي غالبا ما تعيد اللاعبين مصابين إلى أنديتهم.

وقال برشلونة في بيان "اثبتت الفحوصات التي اجريت على لاعب برشلونة رونالد اراوخو اصابته بتمزق عضلي في العضلة الخلفية لفخذه الايمن في المباراة ضد الارجنتين. سيعود المدافع الاوروغوياني الى برشلونة لمتابعة العلاج". ولم يكشف برشلونة عن فترة غياب اراوخو لكن الشك يحوم حول مشاركته في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقررة في 24 من الشهر الحالي. وحقق برشلونة انطلاقة سيئة هذا الموسم محليا وقاريا حيث يحتل المركز التاسع في الدوري الاسباني، وخسر مباراتيه الاولين في دوري ابطال اوروبا.

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